Zieke en verwaarloosde honden, katten en vogels uit Limburgse woning gehaald

In een woning in het Limburgse Echt-Susteren heeft de dierenbescherming vorige week donderdag meerdere zieke en verwaarloosde dieren aangetroffen. In totaal werden 28 honden, vier katten en diverse vogels in beslag genomen.

De dieren waren ziek, verwaarloosd of zaten in vervuilde verblijven. Volgens de dierenbescherming is het niet de eerste keer dat op dit adres zieke en verwaarloosde dieren zijn gevonden. Begin dit jaar kwam ook al een melding binnen over verwaarloosde honden op het adres. De zieke dieren werden toen door de eigenaar achtergehouden tijdens een controle van een inspecteur van dierenbescherming.

Doodzieke kat

Tijdens een tweede controle trof de inspecteur een hond aan met een gebroken poot en meerdere honden met een zwaar vervilte vacht en ontstoken oren en ogen. In de woning zat daarnaast een doodzieke kat en ook de verblijven van de paarden, pony’s, kippen en andere vogels waren niet in orde.

Lees ook: Zwaar verwaarloosde katten uit woning gehaald in Rotterdam: ‘Kitten at peuken uit een asbak’

Voor sommige dieren kwam de hulp te laat. De kat, twee honden, vier kippen en een paard moesten worden ingeslapen. Alle dieren die in beslag werden genomen zijn ondergebracht bij opvangadressen. De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die gaat bekijken wat er met de dieren moet gaan gebeuren en of de eigenaar moet worden vervolgd.

Beeld: Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming