Zes verdachten ontvoering Amsterdam vrijgelaten

De zes personen die vorige maand in Amsterdam zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een ontvoering, zijn door de raadkamer van de rechtbank in vrijheid gesteld. Ze blijven nog verdachte in het onderzoek.

Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie gemeld.

Ruim twee weken geleden wist de politie een man te bevrijden die in Amsterdam-West was ontvoerd en gegijzeld. Politiemensen van het observatieteam kregen twee auto’s in het vizier met daarin de zes verdachten en de ontvoerde man.

Motief

Een arrestatieteam wist een van de auto’s klem te rijden op de Marnixstraat, waarbij het ontvoerde slachtoffer kon worden bevrijd en drie verdachten werden aangehouden. De tweede auto werd ter hoogte van het politiebureau Lijnbaansgracht klemgereden. Hier werden nog eens drie verdachten aangehouden.

Het slachtoffer was volgens de politie niet gewond. Het motief en de betrokkenheid van de zes wordt onderzocht.

