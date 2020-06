Bij een ongeluk op een boerderij in het Gelderse Zelhem zijn drie mannen gewond geraakt. Nadat de tractor kantelde, raakten twee van de drie slachtoffers bekneld onder een bak die aan de tractor was bevestigd, de derde raakte om een andere reden gewond.

Het incident gebeurde vanavond rond 18.30 uur aan de Hummeloseweg in de Gelderse plaats. Een van de slachtoffers is per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. De andere twee gewonden zijn met de ambulance naar het hospitaal vervoerd.

Vlak voor het ongeval waren de mannen op privéterrein fruit aan het plukken. Allen zijn ze boven de 65 jaar.

Beeld: SPS Media