In Safaripark Beekse Bergen gaat de vlag uit want daar is een zeldzame witte neushoorn geboren. Het is een mannetje en hij heeft de naam Ravy gekregen.

Het nieuwe neushoorntje werd woensdag al geboren, maar Beekse Bergen komt pas nu met het blijde nieuws. “Het is het eerste jong voor moeder Sofie en dan is het altijd even spannend of het instinct het over pakt, en dat heeft ze goed gedaan”, vertelt verzorger Christian Meurrens aan Hart van Nederland. Ravy is vanaf maandag ook voor het publiek te bewonderen.

Witte neushoorn is niet wit

De witte neushoorn ziet er anders uit dan de ‘doorsnee’ neushoorn door zijn brede mond en wordt daarom ook wel ‘breedlipneushoorn genoemd’. Anders dan de naam doet vermoeden, is de witte neushoorn niet wit maar grijs.

Toch worden ze zo genoemd omdat de Engelsen de Afrikaanse benaming voor de dieren vroeger verkeerd vertaald hebben, aldus het safaripark. “Door zijn brede lippen noemden de Afrikaanse boeren hem ‘wijd-lip’. De Engelsen begrepen dit verkeerd en dachten dat het ‘white lip’ was. Sindsdien zijn we deze neushoorn de ‘witte neushoorn’ blijven noemen, ook al is hij doodgewoon grijs.”

Fokprogramma voor bedreigde diersoort

Ravy is niet de eerste witte neushoorn die in Beekse Bergen het levenslicht ziet, het laatste jong kwam ongeveer vier jaar geleden ter wereld. Het safaripark is stamhouder van de witte neushoorn, legt Meurrens uit. “Dat betekent dat wij bepalen welke witte neushoorn waarheen gaat in Europa voor het fokprogramma. Die halen we natuurlijk niet uit het wild voor de dierentuinen.”

Het dier komt voor in Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe en Kenia en wordt bedreigd. “Hun natuurlijke leefgebied verdwijnt door onder meer overbevolking. Maar ook stropers vormen een bedreiging. Er wordt gejaagd op hun hoorns”, weet verzorger Meurrens. “Daar zit echter geen bot in: het bestaat uit hetzelfde materiaal als menselijk haar en menselijke nagels.”

