Zeer grote brand bij autobedrijf in Heerhugowaard, mogelijk asbest vrijgekomen

De brandweer in Heerhugowaard is vanavond met man en macht aan het werk om een zeer grote brand onder controle te krijgen. Door een nog onbekende oorzaak sloegen rond kwart over acht de vlammen uit het dak van een autobedrijf. Mogelijk is bij de brand asbest vrijgekomen. Er zijn voor zover bekend geen gewonden.

De hulpdiensten rukten met veel materieel uit. Twee hoogwerkers en maar liefst vijf tankautospuiten bestrijden de vlammen.

Behalve het autobedrijf is ook het bedrijfspand van Caravan Service Centre getroffen. Op beelden is te zien hoe de brandweer nog enkele caravans uit de loods haalt.

Foto: HFV Photo Services