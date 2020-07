Als een vis op het droge: politie vindt zeemeermin in kofferbak Urk

De politie op Urk kwam af op een melding van een verdachte situatie en de vangst viel niet tegen. In de kofferbak deden ze een vondst die zelfs in het vissersdorp vrij zeldzaam is.

Achter in de auto vonden ze een heuse zeemeermin. Het zeewezen was ingezet voor een vossenjacht, werd gevangen en kwam zo dus achterin de auto terecht. Dat is geen veilige plek voor een meermin, dus is ze keurig voorin gaan zitten.

De zeemeermin heeft geen bekeuring aan de staart gekregen.