Zeeman vroeg zich af waar klanten nou precies voor betalen bij een goede eau de parfum en besloot er zelf één te maken, in samenwerking met bekende parfumeurs. Het antwoord? 4,99 euro voor ‘Lucht’.

De textielgigant hield andere kostenposten als een unieke flacon en een chique reclamefilm achterwege en focust vooral op de lucht, “op basis van 20% parfumolie en exclusieve ingrediënten als sandalwood, white musk, neroli en amber”.

Op = op

De “echte eau de parfum, maar dan zonder verleiding” is vanaf zaterdag verkrijgbaar en Zeeman verwacht dat er een enorme run op de lucht komt, dus de nieuwsgierige neuzen moeten vroeg opstaan want op is op.

Dit is bepaald niet de eerste keer dat de keten met luxeproducten voor een schijntje komt: eerder hingen er trouwjurken voor dertig euro en knalgele ‘designertassen’ in de filialen.