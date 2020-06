Zeehond bevalt van jong in woonwijk in Den Helder

Uniek! De zeehond die al bijna een jaar rondzwemt in de binnenwateren van Den Helder is bevallen van een jong. Een enorme verrassing voor buurtbewoners in woonwijk Boatex én de zeehondenkenners van de opvang in Pieterburen. “Dit heb ik nog niet eerder gezien.”

Een zeehond in binnenwater is geen verrassing, vertelt Emmy Venema van Zeehondenopvang Pieterburen. “Het komt alleen veel minder vaak voor dan vroeger. Sinds we sluizen en dammen bouwen, is het voor een zeehond veel moeilijker om de binnenwateren op te zoeken. Dat een zeehond bevalt binnen de bebouwde kom – met zoveel drukte om haar heen – dát is wel uniek. Ik heb het in ieder geval nog nooit eerder meegemaakt.”

‘Laat ze met rust’

Het is ook precies die drukte waar de zeehondenopvang zich zorgen over maakt. “We proberen zo weinig mogelijk in te grijpen en op dit moment zijn de zeehond en haar jong gewoon gezond, maar mensen moeten ze wel rust gunnen. We raden mensen echt af om de zeehondenmoeder en haar jong op te zoeken. En buurtbewoners vragen we minimaal dertig meter afstand te houden.”

Voorlopig maken ze het goed en kan moeder het jong zogen op de botenhelling in de wijk. Maar met het mooie weer op komst, worden daar binnenkort weer veel bootjes te water gelaten. Het is dus even afwachten hoe de zeehonden daar op reageren.

“Binnen een maand verstoot een zeehondenmoeder haar pup,” vervolgt Venema. “Ik hoop dus dat omwonenden en watersporters tot die tijd geduld kunnen opbrengen en de dieren met rust laten.”

Beeld: Verra Photo