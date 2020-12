Zangkoren protesteren in Den Haag tegen coronamaatregel: 'Hoop dat kabinet zich baseert op juiste cijfers'

Verboden is het niet, maar het dringende advies is: repeteer niet als zangkoor. Zangkoorleden protesteerden in Den Haag tegen deze coronamaatregel. Hoewel het aantal besmettingen onder zangkoren een van de laagste is van alle sectoren, wordt het afgeraden. En dat is zonde, want zingen is gezond en een geliefde hobby onder ruim een miljoen Nederlanders, aldus de initiatiefnemers van het protest.

Zo’n kleine honderd koorleden kwamen vrijdag bij elkaar in Den Haag. Ze hielden een stilteprotest. Hoewel, er werd een stuk uitgevoerd dat gebruik maakt van omgevingsgeluiden: 4’33 van John Cage. “In het najaar hebben we ons aan het protocol gehouden,” vertelt Lorenzo Papolo, zelf koorleider. “Er hebben 8500 koren gerepeteerd en er zijn maar vijf koren waar besmettingen zijn gemeld. De vraag is of dat komt door het zingen, of doordat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Zo is er bij een koor pauze gehouden, terwijl in het protocol staat dat pauze niet mag. Want dan ga je toch bij elkaar staan en is het risico op besmettingen hoger.”

Persconferentie dinsdag

Komende dinsdag in de persconferentie wordt duidelijk of er regels verruimd worden en zo ja, welke dat zullen zijn. “Ik hoop dat het kabinet zich op de juiste cijfers gaan baseren. Niet op die van maart, maar die van later in het jaar. Na de versoepelingen bleven in het najaar de besmettingscijfers bij koorleden laag,” aldus Papolo.

De meningen onder koorleden zijn verdeeld. Op de Facebookgroep ‘koor en corona’ woeden felle discussies tussen voor- en tegenstanders van het advies. “Koorleden worden onzeker van de onduidelijkheid. Wees niet eigenwijs, vinden de meesten en houd je aan het advies. Dat is jammer. Daarom is de vraag aan premier Rutte: baseer je op de feiten en sta zingen in groepsverband toe.”