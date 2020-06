Zangeres Anouk met spoed opgenomen in ziekenhuis

Zangeres Anouk (45) is zaterdagmorgen met spoed, in een ambulance, naar het ziekenhuis gebracht. Dat laat ze zaterdag weten op haar social media.

Anouk dacht een gezond, ‘green powder’ drankje te drinken, maar kwam al snel bedrogen uit. ”Twintig minuten later lag ik in een ambulance. Met allergische reactie… Na de adrenaline shot en medicatie, zie ik er gelukkig weer normaal uit” laat ze in haar Instagram Stories weten.

Gelukkig lijkt Anouk niks over te houden aan de reactie, maar heeft ze wel nog enkele medische apparatuur vast aan haar lichaam, zoals hieronder op de foto is te zien. Door welk ingrediënt de allergische reactie veroorzaakt is, is (nog) onbek

Voice Kids

Vrijdagavond hebben nog ruim 1,4 miljoen mensen Anouk gezien in de finale van The Voice Kids. Ze was echter niet fysiek aanwezig maar door middel van een videoscherm. Ze had zichzelf namelijk in thuisisolatie geplaatst vanwege de versoepeling van de corona-maatregelen.

Via Show.nl