Hoera! Zafar de dolfijn is weer terug in zee

Goed nieuws: dolfijn Zafar is weer terug in zee. Een vissersschip filmde het zeezoogdier dinsdagavond voor de Noord-Hollandse kust. Dat meldt SOS Dolfijn.

Lees ook: Dolfijn Zafar dobbert rond in havens IJmuiden: ‘Aai hem niet!’

De tuimelaar was zaterdag in de haven van Amsterdam terechtgekomen via de sluizen bij IJmuiden. De dolfijn was meegekomen met een zeilend vrachtschip vanuit Frankrijk. Het dier zwom drie dagen naast het schip en ging mee door de sluizen naar Amsterdam. Zafar werd zondag vanuit de haven van Amsterdam naar buiten de sluizen geloodst. De tuimelaar zwom sindsdien rond in de buurt van de haven van IJmuiden, wat tot veel bezoek leidde van nieuwsgierigen. SOS Dolfijn en de politie deden daarop een oproep Zafar met rust te laten.

SOS Dolfijn kreeg dinsdagavond beelden te zien van een door Zafar vergezeld vissersschip. Uit een belletje met de bemanning bleek dat het schip toen voer ter hoogte van Egmond en Castricum. Tot ongeveer 22.00 uur bleef de dolfijn bij het schip, daarna is het dier verdwenen in de Noordzee, aldus een woordvoerder van SOS Dolfijn.

Contact met schepen

Zafar houdt er volgens de woordvoerder van in havens rond te zwemmen. “Dat doet hij al een paar jaar voor de Franse kust.” Af en toe zoekt de tuimelaar contact met schepen. Volgens de woordvoerder is het nu afwachten waar het dier weer opduikt.

Waar tuimelaars doorgaans in grote groepen leven, zijn er wereldwijd een aantal gevallen bekend die individueel leven. “Ze kunnen soms om een bepaalde reden de groep verlaten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een dier ervoor kiest alleen te zijn. Dat is niet zorgwekkend”, aldus de woordvoerder.

ANP