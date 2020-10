Zaak Rosmalense flatmoord moet na 13 jaar opnieuw van Hoge Raad

Het strafproces tegen een man die in 2007 door het gerechtshof in Den Bosch tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd voor doodslag op zijn vriendin in Rosmalen, moet na dertien jaar overgedaan worden.

De Hoge Raad heeft dinsdag geoordeeld de zogeheten Rosmalense flatmoord opnieuw te laten bekijken, ditmaal door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Keel doorgesneden

Het slachtoffer werd in april 2000 dood gevonden in haar flat in de wijk Hintham in Rosmalen. Haar keel bleek te zijn doorgesneden. Haar vriend werd na verloop van tijd als verdachte aangehouden. Hij heeft altijd ontkend en gezegd dat de 37-jarige vrouw zelfmoord heeft gepleegd.

Zelfmoord waarschijnlijker dan moord

Het hof verwierp op basis van twee rapportages en de verklaring van een deskundige het scenario van zelfdoding en achtte voldoende bewijs aanwezig voor doodslag. De advocaat van de man is van meet af aan overtuigd geweest van de onschuld van zijn cliënt. Hij heeft diverse deskundigen het dossier laten bestuderen. De resultaten van onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ondersteunen de conclusie dat zelfmoord waarschijnlijker is dan moord of doodslag.

Dit overtuigde ook de advocaat-generaal, die in oktober 2018 op grond van de nieuwe onderzoeksresultaten bij de Hoge Raad betoogde dat de veroordeling moet worden herzien. Daarna kwam ook nog een hoogleraar forensische geneeskunde tot de conclusie dat zelfmoord de meest waarschijnlijke optie is.

