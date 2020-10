Bekende YouTubers starten actie tegen schelden met kanker

Schelden met kanker. Het is iets dat ontzettend veel gebeurt en dat voor veel mensen ontzettend kwetsend is. Met name online wordt veel gescholden met het woord ‘kanker’. Een aantal bekende YouTubers herkent het probleem en komt nu samen in actie om het gebruik van het woord aan te pakken en terug te dringen. Samen met KWF kankerbestrijding zijn zij nu een campagne gestart.

De 27-jarige Koen Weijland uit Amsterdam is één van de YouTubers en mede-initiatiefnemer van de campagne. Weijland is vijfvoudig Nederlands Kampioen FIFA en de allereerste FIFA E-sporter van Ajax. Zijn kanaal heeft liefst 213.000 abonnees. Ander bekende YouTubers die de actie steunen zijn Bas ‘vvbasvv’ van Velzen (24), Reginio ‘Rarko’ Resida (25), Marcella ‘Nysira’ de Bie (29) en Dani Hagebeuk (22).

Woorden kunnen pijn doen

“Woorden kunnen net als een klap in je gezicht serieus pijn doen”, vertelt Weijland. “Kanker is zo’n woord dat pijn doet, zeker als je ziek bent of bent geweest of in je omgeving met de ziekte te maken hebt gehad. Tijdens mijn streams, op social media en op straat wordt er ontzettend vaak met kanker gescholden. Dat irriteert me en raakt mij persoonlijk doordat ik de ziekte nu in mijn gezin van heel dichtbij mee maak. Mensen hebben niet door wat de impact is van schelden met kanker.”

Johan van de Gronden, directeur van KWF Kankerbestrijding, licht verder toe: “Eén op de drie Nederlanders krijgt de diagnose kanker en dat betekent dat we er allemaal mee te maken krijgen. Het gebruik van kanker als scheldwoord moet daarom stoppen.”