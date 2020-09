Huizen meer waard dan ooit, zo check je jouw WOZ-waarde

Nooit eerder was de WOZ-waarde van woningen zó hoog. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers.

Voor heel Nederland steeg de WOZ-waarde door de bank genomen met 8,9 procent. De gemiddelde waarde van een woning kwam daardoor op 1 januari uit op een nieuw record van 270.000 euro.

Klopt de WOZ-waarde?

De ontwikkeling van de WOZ-waarde loopt een jaar achter op de werkelijke woningprijzen. De WOZ-waarde van woningen is namelijk gebaseerd op de geschatte woningwaarde van een jaar eerder en wordt door gemeentes gebruikt als basis voor de heffing van onroerendezaakbelasting.

Weesp zag de sterkste stijging van een gemiddelde woning in de WOZ van bijna 22 procent tot 351.000 euro. In Rotterdam, vorig jaar nog de grootste stijger, bedroeg de toename ruim 15 procent, wat zich vertaalde in een gemiddelde waardering van 222.000 euro.

In de gemeente Bloemendaal was de gemiddelde waarde met 750.000 euro het hoogst, Delfzijl scoorde met een gemiddelde van 134.000 euro het laagst.

WOZ-waarde checken

Wil je zelf checken wat je huis volgens de WOZ waard is? Dat kan, via het WOZ-waardeloket. Via dat loket kun je overigens niet alleen de waarde van je eigen huis opzoeken, maar van ieder huis in Nederland. De informatie is namelijk openbaar en voor iedereen op te vragen.

Mocht je het niet eens zijn met de WOZ-waarde die jouw huis na taxatie van de gemeente vertegenwoordigt, dan kun je bezwaar maken. Let op: dat moet je wel doen binnen zes weken na datum van de beschikking. Na die termijn is bezwaar maken niet meer mogelijk en staat de waarde vast.

