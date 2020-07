Wouter wilde bloedplasma doneren voor middel tegen corona, maar werd geweigerd

Bloedbank Sanquin is hard op zoek naar zo’n 8000 mensen die COVID-19 hebben gehad voor hun bloedplasma. Hiermee kan een middel worden ontwikkeld dat kwetsbare mensen beschermt tegen het coronavirus. Wouter Ubbink heeft het coronavirus gehad en wil graag helpen. Maar toen hij zijn bloed wilde doneren, werd hij – tot zijn verbazing – weer naar huis gestuurd.

Wouter kreeg van de bloedbank te horen dat hij niet mag doneren, omdat hij als man ooit seks heeft gehad met een andere man. Om het risico op bloedoverdraagbare infecties te voorkomen, mogen mannelijke donoren die in de afgelopen vier maanden seks hebben gehad met een man geen bloed doneren. Wouter heeft seks gehad met een andere man, maar dat is al drieƫnhalf jaar geleden. Hij is met stomheid geslagen.

‘Jaren geleden seks met een man’

“Ik heb corona gehad en wilde plasma doneren met hopelijk antistoffen erin. Dat mocht niet van Sanquin, omdat ik 3,5 jaar(!) geleden seks heb gehad met een man”, schrijft Wouter op Twitter. “Ik zie het als discriminatie”, zegt Wouter tegen Hart van Nederland. “Ik wil graag helpen. Ze hebben veel donoren nodig. Er zijn niet zoveel donoren die ook corona hebben gehad. Maar zonder dat er een medische reden is weigeren ze mij. Dat voelt heel gek.”

Volgens Sanquin gelden er voor bloedplasma andere regels. Het plasma gaat namelijk naar het buitenland en in sommige landen wordt er een stuk conservatiever gedacht dan hier in Nederland, laat een woordvoerder van de bloedbank weten aan Hart van Nederland. Omdat Sanquin internationale afspraken heeft met andere bloedbanken, moeten ze zich aan die regels houden.

College voor Rechten van de Mens

Wouter neemt daar geen genoegen mee. “Ze kunnen ook gewoon in gesprek met andere landen. Van: ‘Hey, wij hebben veilig bloed, waarom gebruiken we dat niet?'” Hij is van plan de vraag nu neer te leggen bij het College voor de Rechten van de Mens.