Wim en Anja verbouwen woonboerderij om 10 pleegkinderen op te vangen

Wim Diepeveen en zijn vrouw Anja Reijersen van Buuren uit Houten zijn al twintig jaar pleegouders. Op dit moment werken zij aan een project dat ervoor moet zorgen dat ze tien pleegkinderen op kunnen vangen. Ze bouwen een oude woonboerderij in Houten om tot gezinshuis. In februari moet het klaar zijn.

Het aantal pleegkinderen is in 2019 met 531 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Aan de start van 2020 woonden 19.042 jeugdigen bij pleegouders. Vorig jaar zijn 2.778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat is acht procent meer dan in 2018. Goed nieuws, maar ondanks de toename van het aantal nieuwe pleegouders wachtten aan het begin dit jaar toch nog 970 kinderen op pleegzorg.

Sponsorwebshop

Om het gezinshuis bewoonbaar te maken en een beetje leuk te kunnen inrichten is er een sponsorwebshop opgezet. Hier kan geld worden gedoneerd voor spullen en producten die nog hard nodig zijn, uiteenlopend van een verf en behang, tot een deur, droger en dartbord.