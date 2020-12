Bewoners vastgebonden en mishandeld bij woningoverval Made

Bewoners van een huis in Made zijn zaterdagochtend mishandeld en vastgebonden bij een woningoverval. Een van de slachtoffers moest aan zijn verwondingen worden behandeld in het ziekenhuis. De politie is naarstig op zoek naar getuigen.

Meerdere overvallers drongen zaterdagochtend even na 8:00 uur een woning binnen aan de Sluizeweg in Made. Ze bonden de bewoners vast en mishandelde een van hen. Vervolgens vluchtte de daders in onbekende richting met de persoonlijke eigendommen van de bewoners.

Vastgebonden

Toen de overvallers weg waren lukte het een van de slachtoffers om al vastgebonden de straat te bereiken. Hier riep de bewoner om hulp. Buurtgenoten hoorde de schreeuw om hulp en belde de politie. De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.