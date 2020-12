Na een melding van een overval in een huis aan de Hofdijklaan in Oud Ade heeft de politie in het pand een lichaam gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Een zwaarbewapend arrestatieteam kwam ook op de melding af, zij hebben de woning en omgeving veiliggesteld. De recherche doet onderzoek, de Hofdijklaan is in beide richtingen afgesloten.

Beeld: Regio1.nl5