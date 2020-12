In het Utrechtse Baarn heeft de brandweer woensdagmiddag negen woningen aan de Kortenaerlaan tijdelijk ontruimd, omdat het explosieve gas carbid in meerdere huizen was gemeten. De oorzaak van het gaslek: een uit de hand gelopen mollenjacht.

Een bewoner was op mollenjacht geslagen en probeerde de beestjes met carbid uit zijn tuin te verjagen. De dieren hadden echter ook gangen gegraven onder de woningen door. Hierdoor kwam het potentieel gevaarlijke gas de huizen binnen.

Explosieve waterstof

Een van de buren rook een rare geur, dacht aan een gaslek en waarschuwde meteen de brandweer. Uit metingen werd duidelijk dat het om carbid ging. Als dit met water in aanraking komt, ontstaat er het explosieve waterstof. Uiteindelijk werd in zes woningen concentraties waterstof gemeten.

Lees ook: Als je gaat carbidschieten: gebruik alsjeblieft een bal en geen deksel!

De brandweer heeft het carbid weggehaald en de woningen geventileerd. De tientallen bewoners mochten hierna weer terug hun huizen in, nadat ze anderhalve uur in de winterkou buiten hadden gestaan. Burgemeester Mark Röell kwam in de tussentijd ook nog even polshoogte nemen.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Caspar Huurdeman