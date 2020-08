Net verbouwde woning volledig verwoest door brand in Obdam

Een felle, uitslaande brand heeft een woning aan de Zwarteweg in Obdam volledig in de as gelegd. Omdat het huis verbouwd werd, was er niemand in de woning aanwezig en raakte er dus ook niemand gewond.

De brand ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur, bevestigt de Veiligheidsregio. Vanwege de hoeveelheid rook die vrij kwam waarschuwde de brandweer omwonenden ramen deuren te sluiten.

Lange verbouwing

Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, bleek de uitslaande brand te fel om de woning te kunnen redden. De vlammen sloegen bij aankomst al meters uit het dak. Van de woning is nauwelijks iets meer over. Omliggende woningen werden wel van de vlammenzee gered. Een kraan met sorteergrijper haalt vrijdag de resten uit elkaar, aldus de brandweer.

De woning was na een lange verbouwing eindelijk klaar, aldus een woordvoerder. De brandweer onderzoekt hoe de brand ontstaan is en waarom deze zo heftig was.

De #Woningbrand aan de #Zwarteweg in #Obdam is onder controle. @Salvage_nl is gealarmeerd om de eigenaar te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.Een kraan met sorteergrijper zal de resten uit elkaar te halen, het nablussen zal nog enige tijd duren. Einde bericht. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) August 14, 2020

Beeld: HFV Photo Services