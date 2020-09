In een woning aan de Scheldestraat in Deventer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. De bewoners van het huis ontdekten het vuur rond 02.35 uur en schakelden de brandweer in. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al meters uit de woning.

Naast de brandweer van Deventer, die met meerdere blusvoertuigen ter plaatse kwam, werden ook korpsen uit Diepenveen en Twello ingezet.

Gewekt door rookmelder

De bewoner van het betreffende huis werd op tijd gewekt door een rookmelder en kon op tijd het brandende huis verlaten. Hij waarschuwde de buren die daardoor ook tijdig buiten stonden. Wel heeft de bewoner rook ingeademd, hij is daarvoor ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

Het vuur is vermoedelijk op de begane grond begonnen en was bij het ontdekken al zo hevig dat er geen redden meer aan was. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was kon niet worden voorkomen dat de brand doorsloeg naar de zolder en uit het dak. Na 45 minuten was de brand onder controle. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen.

Woning onbewoonbaar

De woning is volledig uitgebrand. Bij de direct naastgelegen woningen is de brand via het dak doorgeslagen. Beide woningen hebben grote rook- en waterschade en zijn ook onbewoonbaar. De 4e woning, het verst van de brand, heeft alleen rookschade.

In de woning links van het getroffen pand woonde een gezin met drie kinderen. Zij konden op tijd de woning verlaten. In de woning waren nog meerdere huisdieren aanwezig. De brandweer wist twee honden en een kat te redden uit het pand. In de woning rechts van de brand woont een moeder met twee kinderen, waarvan er een thuis was. Ook zij kon met haar kind tijdig de woning verlaten.

Onderzoek naar de brand

Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer gaat hier onderzoek naar doen. Drie van de vier woningen in het blok zijn voor lange tijd onbewoonbaar. Bewoners van die panden moeten de komende tijd elders doorbrengen. De gemeente gaat alternatieve woonruimte regelen voor de getroffen bewoners.

