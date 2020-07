Prinses Irene en Margriet zijn geschokt door plannen woningbouw landgoed Soestdijk

“Mijn zuster Margriet en ik zijn geschokt bij het lezen dat de nieuwe eigenaren van het landgoed Soestdijk het oude Borrebos willen aantasten en ook het inmiddels lege marechausseeterrein willen gebruiken om nieuwe woningen te bouwen.” Dat schrijft prinses Irene naar aanleiding van de plannen voor woningbouw bij paleis Soestdijk in Baarn.

Raadslid Kees Koudstaal is fel tegenstander van de plannen en stuurde een mail naar prinses Irene om te horen wat zij er van vond. Prinses Irene staat bekend als groot natuur- en bomenliefhebber. Tot zijn eigen verbazing kreeg hij een mail terug waarin prinsessen Irene en Margriet schrijven dat ze niet blij zijn met de plannen. Koudstaal voelt zich gesterkt door de reactie van prinses Irene. “Ik vind dat ze een beetje praat namens haar moeder en schoonmoeder. Als zij dit zouden weten, zouden ze zich omdraaien in hun graf.”

Meerderheid voor de plannen

Er is in Baarn al jaren gesteggel over de toekomst van paleis Soestdijk. Na een intensieve selectieprocedure werd MeyerBergman Erfgoed Groep met haar plan ‘Made by Holland’ gekozen als nieuwe eigenaar van Soestdijk. Zij wil het paleis restaureren, maar voor de bekostiging van de plannen onder meer tachtig appartementen en een hotel bouwen op het landgoed. In een eerder plan zou er alleen gebouwd worden op het terrein van de Koninklijke Marechaussee.

Op die plek staan nu ook al woningen, maar die blijken niet rendabel genoeg en dus is de wens om ook in een deel van het bos dat naast ligt, te bouwen. Tot ongenoegen van natuurliefhebbers en omwonenden. Toch bleek gisteravond tijdens een debat dat een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad voor de plannen is.

‘Ik heb er ook gewoond’

Raadslid Tino Schouten van lokale partij VoorBaarn is niet onder de indruk van de scherpe bewoordingen van de prinsessen. “Het is maar een mening. Ik heb er ook gewoond en ik sta er wat anders in.” Schouten groeide op in een jachthuis op het landgoed, waar zijn vader tuinman was. “Restaureren kost geld, en dat geld moet ergens vandaan komen.”, aldus Schouten.

Hij is vooral blij dat het paleis behouden zal worden. “De overheid doet het niet, dus nu is er een private partij die het wel wil doen. En ja, dat gaat ten koste van een stukje natuur en woongenot.” Schouten denkt dat de plannen op sommige onderdelen nog moeten worden aangepast. “Er moet gekeken worden naar verkeersoverlast en er moet nog natuuronderzoek gedaan worden.”

‘Kappen van bomen is onwenselijk’

Prinses Irene benadrukt in haar mail dat zij en haar zus het kappen van bomen onwenselijk vindt en diegenen steunen die het Borrebos willen beschermen. Tino Schouten denkt er het zijne van:

“Ik hoorde ze ook niet toen er plannen waren in Zandvoort om via het strand naar het circuit te rijden. Terwijl daar toch een van de zonen bij betrokken is.”.

De gemeenteraad neemt op 15 juli een definitief besluit over het voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk. Kees Koudstaal verwacht dat hij zijn verlies zal moeten nemen: “Maar ik zal blijven benadrukken dat de natuur ook een belang heeft.”