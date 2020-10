Een woning aan de Kinderdijkstraat in het Tilburgse stadsdeel De Reeshof is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Tijdens de beschieting waren de bewoners thuis maar volgens de politie is niemand gewond geraakt.

Op de beelden is te zien dat er meerdere kogelinslagen te zien zijn. De politie doet onderzoek naar de beschieting.

Beeld: SQ Vision