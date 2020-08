Woning YouTube-ster Nikkie de Jager overvallen, één bewoner gewond

Gewapende overvallers zijn zaterdagmiddag in het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager binnengedrongen. De bewoners van het huis zijn mogelijk bedreigd met een vuurwapen.

Rond 16.00 uur drongen vier mannen de woning van de beautyvlogster in Uden binnen. De mannen hadden wapens bij zich en hebben een onbekend buit meegenomen.

Nikkie wil rust

De politie meldt dat één bewoner ‘oppervlakkige verwondingen’ heeft opgelopen. Het is niet duidelijk of het gaat om Nikkie de Jager of iemand anders.

Lees ook: Nikkie de Jager over afperser: ‘Hij wilde mijn leven verwoesten’

Het is nog onbekend of Nikkie en haar verloofd zelf thuis waren. Het management van Nikkie laat aan Shownieuws weten dat zij op dit moment rust en ruimte vraagt.