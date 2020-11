Een ontplofte vuurwerkbom heeft vanochtend de voordeur van de burgemeester van Woensdrecht vernield. Ook zijn auto, de voorkant van het huis en garage zijn zwaar beschadigd.

De Brabantse burgemeester Steven Adriaansen hoorde rond 1.15 uur een harde knal. Hij is verbijsterd en ontdaan. “Ik ben enorm geschrokken net als de omwonenden in de buurt. Ik tast volledig in het duister over de oorzaak en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft.”

Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar mensen die meer weten over het incident.

Beeld: Politie