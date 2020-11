Woede in Venray om voorgenomen sluiting huisartsenpost: 'Ik vind het onbegrijpelijk'

Ongeloof en woede strijden om voorrang bij politici en inwoners van het Noord-Limburgse Venray. De spoedeisende huisartsenpost dreigt daar namelijk per april 2021 helemaal te verdwijnen. Op dit moment is de huisartsenpost alleen nog voor coronaklachten. Daardoor zijn de ruim 43.000 inwoners van Venray in de avonden en weekenden aangewezen op een huisartsenpost in Venlo, zo’n 30 kilometer verderop.

Met de sluiting denkt de regionale huisartsenkoepel de kwaliteit van zorg te vergroten. Maar daar zijn ze het in Venray op zijn zachtst gezegd niet mee eens. Zorgwethouder Anne Thielen (CDA) maakt zich grote zorgen: “Wij zijn bang voor zorgmijdend gedrag, dat mensen gaan wachten tot het weer maandag is voordat ze naar de huisarts gaan.” Ze vindt het dan ook niet terecht dat een stad met 43.000 inwoners binnenkort geen huisartsenpost meer heeft. “Je kan me toch niet vertellen dat een stad als Venray straks vergelijkbaar is met een dorp als Pieterburen van 450 inwoners? ”

Bewoner Jeanne Hendrix kon haar oren geloven toen ze het nieuws hoorde: “Wij zijn een vrij grote stad en hebben heel veel ouderen en mensen met beperkingen, maar ook gezinnen met kinderen.” Daarbij maakt Hendrix zich vooral zorgen om de afstand van de huisartsenpost. “Gezinnen moeten straks een half uur rijden als er iets is en oudere mensen hebben lang niet altijd vervoer. In Amsterdam woon je maximaal drie kilometer van het ziekenhuis, hier straks dertig kilometer. Dat vind ik onbegrijpelijk. ”

Meerderheid huisartsen voor sluiting huisartsenpost

Ondanks de bezwaren stemde een overgrote meerderheid van de huisartsen tijdens een ledenvergadering van huisartsenkoepel Cohesie eind oktober voor sluiting van de huisartsenpost in Venray. Met de sluiting denkt de huisartsenkoepel de kwaliteit van de zorg juist te kunnen vergroten. Bovendien wordt door centralisatie het tekort aan personeel opgevangen.

Bestuursvoorzitter Leo Kliphuis van Cohesie legt uit: “Er werken 105 huisartsen in deze regio. Omdat we twee posten moeten bemannen, draaien onze huisartsen relatief veel van deze onregelmatige diensten. Op de huisartsenpost in Venray zien we ook niet veel mensen.” Zo waren er volgens de bestuursvoorzitter ongeveer 10 mensen op een avond. “Dat alles afwegende heeft ons doen besluiten deze huisartsenpost te willen sluiten.”

Kliphuis hoorde vanuit de praktijk ook niet veel klachten over de afstand. “Als het echt medisch noodzakelijk is, dan komt de huisarts bij iemand thuis. En anders weten mensen vaak echt wel vervoer te regelen met iemand die ze daarbij helpt.”

Naar verwachting neemt huisartsenkoepel Cohesie eind dit jaar een definitief besluit over sluiting huisartsenpost in Venray.