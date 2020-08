Witte zee bij Texel door klaarkomende oesters: tot 100 miljoen eitjes per schelp

Het is een plaatje dat je maar zelden ziet: een melkwitte zee. Beelden van het fenomeen leveren verblufte reacties op. De oorzaak van het witte water: paaiende oesters.

“Het water leek wel melk”, aldus de eilandbewoonster. “Maar nee, het waren de oesters die massaal hun eitjes en zaadcellen vrij lieten in het water. Een orgie in de haven!”

Japanse oesters

In beelden die Sytske online heeft geplaatst is te zien hoe het water bij de NIOZ-haven helemaal wit kleurt. Volgens Arthur Oosterbaan van Ecomare is dit specifiek aan het soort oesters. “Het is de voortplanting van Japanse oesters. Dat gebeurt als het zomer is.”

Als de temperatuur hoog genoeg is laten Japanse weekdieren massaal tegelijk zaadcelletjes en eitjes los. “Op de video zie je dat doen door de kleppen te openen en te sluiten.” Voor Sytske, die een wandeling langs de haven maakte, was het een bijzonder zicht. “Met kleine plofjes zag je steeds een wit pluimpje naar boven zweven.”

Als de eitjes zijn bevrucht vormen ze kleine larfjes die nog zo’n twee tot drie weken als een soort plankton door het water drijft. “Daarna vormen ze een schelp en vallen ze naar de bodem”, legt Oosterbaan uit.

Niet schadelijk

Mensen hoeven niet bang te zijn voor de ejaculatie van de oesters. “Het is misschien niet fris, maar als je erin zwemt merk je er niks van. Het is absoluut niet schadelijk voor mensen”, aldus Oosterbaan.

Foto: Sytske Dijksen