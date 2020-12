Vandaag blijft het overwegend grijs, maar op sommige plaatsen breekt even de zon door. Vanuit het zuiden trekken enkele buien over het land, maar op veel plaatsen blijft het droog. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 4, wordt het 4 tot 6 graden en dit zijn normale temperaturen voor eind december, meldt weer.nl.

Vanavond en vannacht kan het regionaal even opklaren. Als dat gebeurt zakt de temperatuur iets onder het vriespunt, ontstaat mist en is kans op gladheid. Onder de bewolking ligt de temperatuur enkele graden boven nul. In de oostelijke helft van het land kan af en toe neerslag vallen. In hogere gebieden soms in de vorm van smeltende sneeuw.

Morgen is er opnieuw veel bewolking en vooral in het noorden komen enkele (winterse) buien voor. In het zuiden is de kans op wat zon het grootst. Het wordt 3 graden in Twente tot 6 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en is overwegend matig, windkracht 3 tot 4.

Woensdag trekken vanuit het westen buien over het land, maar tussendoor laat de zon zich ook af en toe zien. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. De aangevoerde lucht is iets zachter met temperaturen tussen 4 en 7 graden.

Donderdag, Oudejaarsdag, trekt volgens de huidige berekeningen een storing over ons land. Het is bewolkt en er valt neerslag. Omdat de lucht op hoogte vrij koud is, valt naast regen vooral in de hogere gebieden van ons land (onder andere de Veluwe en Limburgse heuvels) ook wat smeltende sneeuw. Als de storing zuidelijker trekt krijgt alleen het zuiden wat neerslag of blijft het helemaal droog. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden.

2021 start vrij koud als de wind naar het oosten draait. Het is rustig weer met veel bewolking, soms wat zon en af en toe wat neerslag. Naast regen kan ook smeltende sneeuw vallen. Ondanks de oostenwind zit een overgang naar écht winterweer er nog niet in, omdat het oosten van Europa momenteel vrij warm is. Overdag ligt de temperatuur tussen 1 en 5 graden en ‘s nachts flirt het kwik met het vriespu

Beeld: Sytse Schoustra