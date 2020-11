Meerderheid van de Nederlanders vindt dat winkels openingstijden moeten beperken

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat winkels rond de feestdagen hun openingstijden moeten beperken. Dit blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel. De afgelopen dagen was het onder meer te druk bij winkelcentra in Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. Daarom werden winkels zaterdag en, in sommige plaatsen, ook zondag eerder gesloten.

Onder de 4000 panelleden van zondag zegt 53 procent dat winkels hun openingstijden moeten aanpassen. 43 procent is het daar echter niet mee eens en vindt dat – ondanks de drukte – de winkels niks hoeven aan te passen.

Lees ook: Aboutaleb: kabinet wilde Black Friday niet verbieden

Liever online shoppen

Ook werd er gevraagd hoe men het liefst de inkopen voor de feestdagen doet. 52 procent van de Nederlanders doet die liefst online. Toch gaat bijna een kwart, namelijk 22 procent, nog het liefst naar de fysieke winkels. 22 procent zegt ongeveer evenveel online te shoppen als langs de winkels te gaan.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.