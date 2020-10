Tegenstanders Drents windmolenpark voor bouwstop naar rechter

Stichting Platform Storm en medeactivisten hebben zich donderdag verzameld voor de rechtbank in Assen. Zij willen dat de rechter de bouw van een windpark in de Drentse Veenkoloniën stil gaat leggen.

De tegenstanders schermen met een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot een windpark in België. Het hof daar oordeelde dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de bescherming van omwonenden, dieren en de natuur. Volgens Peter de Lange, de advocaat van Platform Storm, zijn de verstrekte bouwvergunningen van het park in Drenthe daarmee in strijd met de Europese milieuregels. Dit omdat het plan in Drenthe op dezelfde manier tot stand is gekomen.

Jarenlang gevecht

De strijdbare voorman van de stichting, Jan Nieboer, vecht al jaren tegen de plannen. Hij denkt dat de actiegroep vandaag een grote kans heeft om af te dwingen dat er direct gestopt moet worden met bouwen. ”Door de Europese uitspraak in een vergelijkbare zaak in België staan we nu veel sterker. Hierbij wordt veel meer gekeken wat de impact van zo’n windmolenpark doet met mens en natuur”, vertelt Nieboer verder. ”Voordat deze plannen doorgezet mogen worden, moeten deze eerst worden besproken met de burgers, dat is niet gebeurd, wij worden overgeleverd aan de overweldigend milieueffect.

Volgens de stichting zorgen windmolens onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen.

Grote gevolgen voor andere bouwprojecten

De uitspraak van de rechter in deze zaak kan grote gevolgen hebben voor alle bouwprojecten in Nederland. Als de activisten in het gelijk worden gesteld, zei de advocaat. Volgens de advocaten van de projectontwikkelaars gaat een mogelijk verbod leiden tot een faillissement van het park en de betrokken windboeren.

Zo’n dertig sympathisanten van de actievoerders zijn naar de rechtbank in Assen gekomen. Vanwege de strenge coronamaatregelen mogen zij niet naar binnen. De zitting werd kort na aanvang gestopt om mensen uit de zaal te halen die stiekem foto’s en filmopnamen maakten. De bouw van het windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën is vaker in het nieuws geweest door acties van tegenstanders.

Onmiddellijke bouwstop

Platform Storm ving eerder al bot bij de Raad van State. Die gaf toestemming voor de bouw van de 45 windturbines. De bouw is inmiddels in volle gang. Hier is ruim tien jaar van onderzoeken, inspraak, besluitvorming en rechterlijke toetsing aan voorafgegaan, zeiden de advocaten van de projectontwikkelaars. Sinds 2018 zijn deze besluiten onherroepelijk.

Niet de projectontwikkelaars hadden in dit geval op de gedaagdenstoel moeten zitten, maar de overheid. “De initiatiefnemers gaan niet over de overheidsregels”, zei hun advocaat. Platform Storm vraagt een bouwstop met een boete van 1 miljoen euro per dag, wanneer dit niet gebeurt. “Om in verhouding te blijven met de kosten van het park, 700 miljoen euro, stellen we geen maximum”, zei De Lange.

Dreigbrieven

Tegen Jan Nieboer loopt nog een strafzaak over de aanleg van het windmolenpark. Nieboer heeft zelfs zes weken vastgezeten. ”Laat ik het zo zeggen: ik heb de achterkant van onze democratie gezien de afgelopen tien jaar”, vertelt Nieboer aan Hart van Nederland. ”Wij gaan de kant op als landen zoals Rusland, we worden een soort van dictatuur. Veel dingen gebeuren voor de bühne en de burger kan zeuren wat hij wil, geluisterd wordt er niet.”

Nieboer wordt nog verdacht van het versturen van dreigbrieven naar ruim vijftien bedrijven die meewerken aan de bouw van het park. Twee ondernemers trokken zich daarop terug. Naast Nieboer staat ook een 59-jarige man uit Meeden in deze zaak terecht.