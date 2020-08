Vliegende luchtbedden en krijsende kinderen door windhoos bij Leukermeer

Een plotselinge windhoos bij het Leukermeer in Limburg zorgde zondagmiddag voor paniek onder badgasten. Parasols vlogen weg en luchtbedden werden letterlijk luchtbedden. Kinderen zetten het op een krijsen. Volgens bezoekster Kayla duurde het wel vijf minuten tot de windvlaag ging liggen.

Kayla lag lekker te zonnen op het moment dat de windtrechter zich liet zien. Ze aarzelde geen moment en besloot het spektakel te filmen. “Mijn vader lag op het luchtbed en zei: ‘Kijk nou!’ Ik lag ook op een luchtbed en pakte meteen mijn telefoon erbij,” verklaart ze aan Hart van Nederland.

‘Partytent is kapot’

Ze schrok wel, vertelt ze. “Want er vloog van alles in lucht. Ik denk dat het vijf minuten duurde. Kinderen raakten wel in paniek, die vonden het eng. De partytent die er stond is nu kapot. De mensen die daar zaten zijn er weg gegaan. Die durven nu niet meer waarschijnlijk. Mensen hielpen elkaar, maar nu is iedereen weer lekker bezig.”

Lees ook: Parasols de lucht in door spectaculaire windhoos bij zwemplas, paniek bij vakantiegangers

Vrijdag baarde een soortgelijke windhoos veel opzien. Ook toen was het raak bij een Limburgse zwemplas. Toen liet Moeder Natuur zich zien bij Oostrum. Ooggetuige Nancy Wesseling verklaarde aan Hart van Nederland dat er toen zelfs een kind werd meegesleurd door de windhoos.