Politie lost schoten bij wilde achtervolging in Den Haag

Een wilde achtervolging in Den Haag zondagmiddag: een automobilist negeerde een stopteken, ramde een politieauto en ging er rennend vandoor. Agenten hebben meerdere schoten gelost.

Agenten zagen op de Thomsonlaan in de wijk Segbroek een auto door rood rijden. Ze gaven de bestuurder een stopteken, maar de automobilist negeerde dat en ging ervandoor. De politiemensen zetten vervolgens kilometers de achtervolging in.

Geschoten op verdachte

Op de Parallelweg, in de buurt van station Hollands Spoor, kwam de wegpiraat op een dood spoor terecht en keerde hij om. De bestuurder reed vervolgens vermoedelijk met opzet tegen een politieauto. Daarop werd door agenten twee keer op hem geschoten.

Ook de wagen van de jakhals kwam tot stilstand, waarna de man zijn vlucht te voet voortzette. Opnieuw werd door de politie de achtervolging ingezet. Omdat de vluchter weigerde te blijven staan werd er een waarschuwingsschot gelost. Enkele straten verderop in de Naaldwijksestraat kon hij eindelijk ingerekend worden.

Agent lichtgewond geraakt

De verdachte, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, raakte niet gewond. Zijn dollemansrit heeft de nodige schade aangericht: de auto van de wegpiraat raakte zwaar beschadigd, de politieauto raakte zelfs total loss. Een agent raakte bij de aanrijding lichtgewond en moest in het ziekenhuis behandeld worden.

De automobilist wordt gehoord. De politie roept getuigen op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Verder wordt onderzocht of het schieten door de agenten rechtmatig was, zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten.

Beeld: Regio15.nl