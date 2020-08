De Ronde van Spanje zou dit jaar eigenlijk Nederland aandoen, maar door de corona-uitbraak gaat het feest niet door. Toch lieten deze wielerfans het er niet bij zitten: onder leiding van ex-wielrenner Lars Boom deden vijftig enthousiastelingen mee aan een digitale etappe.

De fans verzamelden zich in de bekende koepelgevangenis in Breda. Sommigen hadden een eigen fiets meegenomen, voor anderen was er eentje klaargezet. Op het programma stond Breda – Breda, precies op de dag dat de Vuelta de Brabantse stad aan zou doen.

Alsnog in Breda

Om de beleving zo echt mogelijk te maken werden er vijf grote schermen neergezet waarop een nagemaakte omgeving afgespeeld werd. Het ging om een parcours van dertig kilometer, met daarin hoogtepunten uit het traject dat eigenlijk verreden had moeten worden.

Op die manier kregen de deelnemers toch een beetje het idee dat de Ronde van Spanje zich in ons land afspeelde. De Vuelta had namelijk afgelopen vrijdag eigenlijk in Utrecht van start moeten gaan. Een unieke gebeurtenis, want de wielerronde is in haar 75-jarig bestaan slechts drie keer eerder buiten Spanje begonnen.

Helaas gooide de wereldwijde coronacrisis roet in het eten. De Ronde van Spanje is nu verplaatst naar eind oktober en zal in het thuisland verreden worden, met korte uitstapjes naar buurlanden Frankrijk en Portugal.