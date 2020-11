Wielrenner Groenewegen voor negen maanden geschorst voor grote crash in Polen

Wielrenner Dylan Groenewegen is door de tuchtcommissie van de internationale wielerfederatie UCI voor negen maanden geschorst. De sprinter van Jumbo-Visma komt daardoor tot 7 mei 2021 niet in actie.

De 27-jarige Groenewegen wordt gestraft omdat hij op 5 augustus in de sprint van de eerste etappe in de Ronde van Polen landgenoot Fabio Jakobsen de hekken inreed.

Meegewerkt aan onderzoek

De UCI meldt dat Groenewegen heeft toegegeven dat hij van zijn lijn was afgeweken en een overtreding van de UCI-reglementen heeft begaan. De wielrenner heeft meegewerkt aan het onderzoek en heeft de schorsing tot 7 mei geaccepteerd, meldt de wielerfederatie.

Het is een wonder dat Fabio Jakobsen de crash heeft overleefd en niet alles heeft gebroken bij zijn val. De renner had vooral zware verwondingen aan zijn gezicht. Jakobsen raakte al zijn tanden kwijt door de horrorcrash. De renner werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden en is vijf uur lang geopereerd in een Pools ziekenhuis. Een week later mocht hij naar huis om te starten met zijn revalidatie. Het zal nog een tijd duren voordat de renner weer helemaal hersteld is.

