Bart, de vreselijk lieve pleegvader van Sandra, staat altijd voor iedereen klaar. Maar daar heeft hij de nodige energie voor nodig, en die energie haalt hij al minstens 35 jaar uit Buisman Wiener Melange. Maar zijn geliefde koffiedrank is door het bedrijf uit het assortiment gehaald en dat betekent voor Bart (67) een slecht begin van de dag.

Sandra heeft stad en land afgebeld op zoek naar de melange en wist in een koffiespeciaalzaak in Wageningen nog zes bussen te scoren. Maar sindsdien krijgt ze van alle (web)winkels, speciaalzaken en leveranciers nul op het rekest. Op is op. Geen Buisman Wiener Melange meer voor Bart. Een enorm gemis, legt Sandra uit. “Het is een dingetje. Mijn pleegvader is een enorme koffieleut. Er staat al 35 jaar elke dag deze Wiener Melange voor mijn neus, haha!”

‘Eén zielig kopje koffie’

Ze heeft hem alle Wiener Melange-alternatieven al voorgeschoteld, maar er kan er gewoon niet één tippen aan die van Buisman, vindt Bart. Omdat Sandra dus nog zes bussen wist te scoren kan hij nu nog elke dag genieten van zijn favoriet, maar hij moet heel zuinig zijn. “Dan mag hij per dag één zielig kopje koffie, want als het op is, is het ook écht op.”

Niet alleen Sandra is op zoek naar de koffiedrink, Bart is zo geliefd bij velen dat meer mensen op zoek zijn geweest, zonder resultaat. Maar Sandra geeft niet op, want Bart verdient het zo. Zij kent Bart al haar hele leven en toen ze twaalf jaar was, woonde ze een poos bij Bart, zijn vrouw en hun twee autistische kinderen. Ze was niet de enige. “Ze hebben verschillende kinderen opgevangen. Maakte niet uit wat er was met een kind, ze konden bij hen altijd terecht. ‘We helpen ze wel, we helpen álle kinderen’, zei hij dan.”

Kindervriend

Bart is wegens gezondheidsredenen niet zo goed meer ter been, maar nog steeds is de kindervriend in Schagen en omstreken een graag en vaak gezien gezicht. Ook treedt hij elk jaar nog steeds in de voetsporen van de allergrootste kindervriend ooit: de Sint. Maar voor al die activiteiten heeft hij wel zijn bruine benzine nodig. Sterker nog, hij heeft zijn lievelingskoffie dubbel en dwars verdiend.

Oproep

Vandaar Sandra’s hartekreet: wie helpt Bart aan zijn koffie? Suggesties voor webwinkels die op de site vermelden dat ze de bussen in het assortiment hebben, zijn overigens overbodig want die heeft Sandra allemaal al geprobeerd “en dan blijkt steevast dat ze tóch geen bussen meer op voorraad hebben”. Maar heb jij nog een bus of bussen Buisman Wiener Melange in de kast staan of kan je Bart op een andere manier helpen aan een voorraadje? Mail dan naar dit adres.