Nederlanders zijn verdeeld over het voorstel van een tijdelijke wet die het mogelijk moet maken om meer inzicht te krijgen in drukke gebieden met behulp van telecomdata. 51 procent van het Hart van Nederland-panel vertrouwt de overheid niet met privacygevoelige gegevens. Aan het panel deden bijna vijfduizend mensen mee.

Donderdag sprak de Tweede Kamer met deskundigen en telecombedrijven over het nieuwe wetsvoorstel. Veel partijen vragen zich af of de wet wel echt nodig is. D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelt dat het doel en de noodzaak van de wet op zijn minst onduidelijk zijn. Daarnaast zouden er genoeg alternatieven zijn waarvoor geen aanpassing van de wet nodig is.

Gerechtvaardigd?

De wet regelt dat het RIVM inzicht krijgt in telecomdata, waardoor duidelijk wordt hoeveel mensen er in een gemeente aanwezig zijn. Dit gebeurt door het tellen van de aanwezige smartphones, waarvan de locatie wordt vastgesteld door verbinding met telefoonmasten. Een verregaande maatregel, waarvan Kamerleden zich afvragen of hij wel gerechtvaardigd is. “Ik maak me wel zorgen om de proportionaliteit”, zegt PvdA-Kamerlid William Moorlag.

“Ik probeer te begrijpen welk probleem deze wet nou oplost”, zegt VVD’er Arne Weverling. “Als ik het goed begrijp is veel data al beschikbaar en hebben we daar deze wet niet voor nodig.” Sommige bedrijven hebben naar eigen zeggen al lang inzicht in locatiegegevens en bewegingen. Deze zouden ze kunnen leveren, maar ze zeggen niet in contact te komen met het ministerie. “Ik begrijp eigenlijk dat we veel maanden en veel tijd verloren hebben. Want wat we willen, dat kan dus al”, zegt Weverling, die zich afvraagt of het kabinet lijdt aan “tunnelvisie”.

Kritisch

Het merendeel van de Nederlanders ziet niets in de wet. Ze willen simpelweg niet door de overheid gevolgd worden (51%) en vertrouwt de overheid ook niet met hun privacygevoelige gegevens (51%). Toch is het vertrouwen in de overheid niet helemaal weg: 41% zegt de overheid te vertrouwen met hun gegevens.

Daarnaast zegt 45% van de Nederlanders het prima te vinden om gevolgd te worden. Wel zouden de gegevens na de coronacrisis vernietigd moeten worden. Experts, privacyorganisaties en telecombedrijven lieten woensdag al weten uiterst kritisch te zijn op de nieuwe wet. Zo stellen ze dat de wet onnodig ingewikkeld is en dat de privacy nog onvoldoende gewaarborgd kan worden.