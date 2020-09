Autistische Wesley (23) is doodongelukkig in woongroep en neemt overdosis: 'Ik zou het zo weer doen'

De 23-jarige Wesley Krijnen heeft autisme en is doodongelukkig in het zorgcentrum waar hij woont. Het gaat zelfs zo slecht met hem, dat hij vorige week probeerde zelfmoord te plegen.

Wesley is een cliënt van Pluryn en zit op de locatie De Bijenkorf in het Gelderse Groesbeek. Volgens Wesley wisselt het personeel enorm en kent hij de begeleiders vaak vaak helemaal niet. Daarnaast zouden ze niets voor hem doen.

Een aantal personeelsleden is opgestapt en de zorg komt veel neer op invalkrachten. “Ik vind het niet leuk dat er invallers zijn”, vertelt Wesley. “Die laten je gewoon gaan of doen niet het werk dat ze moeten doen.”

Overdosis

Vorige week ging het mis. Wat normaal gesproken niet mag gebeurde toch: samen met een andere cliënt verliet Wesley het terrein en kreeg hij ook zijn pinpas mee. Ze belandden in Duitsland, waar ze aan drugs wisten te komen. Hij nam een overdosis speed en heroïne en belandde op de intensive care.

Wesley’s vader Bart is er nog steeds ondersteboven van. Volgens hem is er in de drie jaar dat Wesley bij Pluryn zit weinig gebeurd. “Hij wordt niet behandeld, hij krijgt al drie jaar geen hulp.” Ook zijn er geen dagactiviteiten. “Er is hier geen sport, geen dagactiviteit, er is hier gewoon niks”, vertelt Bart. Ook heeft Wesley’s vader kritiek als het gaat om het zorgbeleid. “Er worden dure zzp’ers ingehuurd, in plaats van goed personeel”, vindt hij.

Wanhoopspoging

Volgens Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks trekt de inspectie al langer aan de bel met de mededeling dat het op veel plekken niet goed gaat. “Nu zie je dus dit soort wanhoopspogingen gebeuren. En ik vind het heel triest dat mensen op deze manier geen uitweg meer zien en maar besluiten om een zelfmoordpoging te doen. In een samenleving als Nederland zouden we genoeg moeten investeren in gezondheidszorg.”

Pluryn laat schriftelijk weten dat er sprake was van een incident. “Door een interne bijeenkomst waren diverse vaste medewerkers van de afdeling niet aanwezig op het moment dat de cliënt het terrein verliet. Het is correct dat Wesley niet zomaar het terrein af mag. Er waren wel voldoende tijdelijke medewerkers die weliswaar bevoegd en bekwaam zijn, maar die de specifieke situatie van deze cliënt niet goed hebben beoordeeld. We betreuren zeer dat dit kon gebeuren en hebben onze excuses aan de familie aangeboden. Ook hebben we maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.”

Geen progressie

Zelfs na dit incident gebeurt er volgens Bart en Wesley weinig. Bart is het vertrouwen in de instelling inmiddels wel kwijt. Hij raakt geëmotioneerd als Wesley voor de camera van Hart van Nederland vertelt dat hij een nieuwe poging zal doen als hij de kans krijgt.

Wesley vertelt dat zijn enige wens is dat het in het zorgcentrum beter wordt. Zijn vader vult aan: “Over 2 jaar is hij 25 en dan moet hij weg uit de groep, maar er is hier nog geen stap ondernomen. Ik hoop dat ze voor alle groepsbewoners een stappenplan maken, want dat gebeurt nu niet.”