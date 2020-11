Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een werkstraf van zestig uur geëist tegen de eigenaresse van een rottweiler. De hond beet vorig jaar zomer drie kinderen in een speeltuin in Nieuwegeins park.

De hond liep los terwijl dat niet mocht op die plek. De drie jonge slachtoffertjes van drie, vier en zes jaar oud moesten in het ziekenhuis worden behandeld aan hun verwondingen. De rottweiler had ze op het achterhoofd en in het gezicht gebeten.

Lees ook: Drie kinderen in Nieuwegein gebeten door loslopende hond

Rottweiler is afgemaakt

Nadat de hond de drie kinderen had gebeten, greep hun vader het dier in de nek. Het baasje kon de hond toen weer aanlijnen. De vrouw weigerde echter haar gegevens te verstrekken. De vader spoedde zich met zijn kinderen naar het ziekenhuis. De eigenaresse meldde zich een paar dagen later bij de politie, na een oproep in de media.

Lees ook: Baasje van bijtende rottweiler in Nieuwegein meldt zich bij politie

De politie nam de hond in beslag. Uit een onderzoek bij de Universiteit Utrecht bleek dat het dier “geen positief gedrag” vertoont en op mensen en andere honden afstormt, met mogelijk agressief gedrag als gevolg. De hond is vervolgens op last van de officier van justitie afgemaakt.

Werkstraf en schadevergoeding

Volgens het OM valt het de eigenaresse strafrechtelijk te verwijten dat zij er niet voor heeft gezorgd dat haar hond niets deed. “Ze liet de hond los lopen waar dat niet is toegestaan en bleef aanvankelijk op afstand zonder in te grijpen”, aldus justitie. “Bovendien gaat het om een grote, sterke hond, die geen training heeft gehad in zijn opvoeding.”

Lees ook: Loslopende rottweiler bijt twee meisjes in haven van Serooskerke

De vader en zijn kinderen hebben therapie moeten volgen na het bijtincident. Behalve de werkstraf wil het OM dat de rechter de door het gezin gevraagde schadevergoeding grotendeels toewijst. De kantonrechter doet uitspraak op 11 december.

Foto ter illustratie