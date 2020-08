Werkloze voetbalprofs strijden voor nieuw contract in speciaal team

Terwijl de Nederlandse clubs uit de Ere- en Eerste Divisie volle bak trainen en oefenwedstrijden spelen, werkt een kleine groep spelers in betrekkelijke anonimiteit toe naar de start van het nieuwe voetbalseizoen: de werkloze profvoetballers.

Het regende aanmeldingen bij Team VVCS (Vereniging van Contractspelers voor werkloze profvoetballers) de afgelopen tijd van spelers die nog een keer alles uit de kast willen halen om een contract af te dwingen bij een betaald voetbalclub. “We hadden bij wijze van spreken wel twee elftallen kunnen vullen. We kunnen helaas niet iedereen helpen”, aldus Evgeniy Levchenko, de voorzitter van spelersvakbond VVCS. “Door corona zijn clubs aan het bezuinigen op het aantal contractspelers en op de salarissen.”

Team VVCS is in 2004 opgericht en geeft spelers zonder club de kans om zich in de picture te spelen bij clubs die nog op zoek zijn naar versterkingen. Levchenko: “Dat lukt toch wel aardig. Ik denk dat we vorig jaar tussen de vijf en acht spelers bij clubs hebben gestald.”

Tijd stilgestaan

Het elftal staat onder leiding van trainer John van Loen en manager Arjen Ebbinge, beiden oud-profs. Dinsdagmiddag meldden ze zich in Almere, waar ze een wedstrijd spelen tegen Almere City. Het eerste duel tegen Jong PSV op 7 augustus ging verloren. “Maar het gaat alleen niet om het resultaat, het gaat erom dat ze zich in de kijker spelen. Het is moeilijk voor ze, want veel van hen hebben een tijd stilgestaan. Die moeten eerst goed opgetraind worden. Ik ben inmiddels een paar keer zelf bij trainingen gaan kijken en het is mooi om te zien hoe hard er wordt gewerkt. Ze spelen echt ergens voor, ze geven alles omdat het belangrijk voor ze is.”

Het is voor de spelers van Team VVCS een onzekere tijd. “Ik heb jongens gesproken die echt twijfelen. Moet ik blijven proberen om een contract te verdienen of moet ik ander werk gaan zoeken. Want ook al lukt het sommigen misschien ergens anders, dat wil niet zeggen dat ze veel verdienen. We moedigen spelers dan ook aan om bijvoorbeeld een studie ernaast te volgen.”

Go Ahead Eagles

Een van de voetballers die in Almere minuten maakt is de 25-jarige Donny van Iperen. Zijn contract werd niet verlengd door zijn werkgever Go Ahead Eagles. Donny: “Mijn contract liep af en er waren voor mijn positie ook nog twee andere spelers. Ik had wat dat betreft een beetje pech, zo lieten ze me weten. In totaal kregen zestien spelers te horen dat ze konden vertrekken. Door corona moest de club van veel jongens afscheid nemen.”

Donny speelt met plezier voor Team VVCS en heeft er vertrouwen in dat hij ergens aan de bak komt. “Ik heb zelfs een aanbieding gehad, maar die heb ik afgezegd. Ik vind drie dingen belangrijk bij een nieuwe club: het sportieve gedeelte, financieel moet het goed zijn en ook de locatie. Als twee dingen voldoen teken ik. Dat was helaas niet het geval.”

“Het is een onzekere tijd. Het enige waar je zelf invloed op hebt is om zo fit mogelijk te zijn zodat je er meteen kan staan als een club je uitnodigt. Dat is wat ik nu doe”, aldus de verdediger.