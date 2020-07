Tamara (37) werd in één klap 10 miljoen euro rijker, maar maakte het haar gelukkig?

Een droomhuis met zwembad, een mooie nieuwe sportwagen of eindelijk die wereldreis maken: iedereen fantaseert weleens over wat te doen als ze miljonair zouden zijn. Voor de 37-jarige Tamara Straatman werd die droom 2,5 jaar geleden werkelijkheid.

Ze won de jackpot in de Oudejaarsloterij van de Staatsloterij en ging zo 10 miljoen euro rijker het nieuwe jaar in als multimiljonair. Toch maakte het haar niet direct gelukkig, vertelt ze aan Hart van Nederland. Tamara schreef haar ervaringen daarom op in een boek.

“Het was altijd traditie dat ons mam de Oudejaarsloten kocht. Aanstaande maandag is het drie jaar geleden dat zij is overleden”, vertelt de jackpotwinnaar. Na de dood van haar moeder besluit haar vader om de traditie van zijn vrouw voort te zetten. “Op één lot viel een hele grote prijs en de rest is historie.”

Niet stilzitten

Op Nieuwjaarsdag zegt de Tilburgse direct haar baan op en besluit ze haar dromen waar te gaan maken. “Ik heb zeven maanden een sabbatical gehouden, hele mooie reizen gemaakt en een huis gekocht”, vertelt Tamara in de woonkamer van haar riante woning. “En flink geshopt: een nieuwe garderobe en een elektrische auto.”

Stilzitten zit er voor Tamara niet bij. “Dat is echt niet aan mij besteed.” Ze is gewend om zestig tot tachtig uur in de week te werken, legt ze uit. “Dat heb ik altijd gedaan als ondernemer en nog steeds kom ik dagen en uren tekort.”

De torenhoge geldprijs geeft haar op zowel zakelijk als privégebied veel voldoening. “Zakelijk is het het waarmaken van al mijn dromen en bijdragen aan een betere wereld en privé gezien is het heel mooi dat je met de mensen om je heen, waar je heel veel om geeft, mooie reizen kunt maken, mooie herinneringen.”

‘Ik wil ons mam terug’

Toch was Tamara niet meteen blij met haar nieuwe leven als miljonair. “Mijn eerste reactie was huilend: ik hoef het geld niet, ik wil ons mam terug! Als ik het zou kunnen zou ik alles vandaag nog omruilen om haar terug te krijgen”, zegt de multimiljonair terwijl ze tegen haar tranen vecht. “Ons mam was een hele lieve mama, zoals alle moeders natuurlijk de liefste mama van de hele wereld zijn. Voor mij was ze mijn allerliefste ‘mammoet’, zoals ik haar altijd noemde.”

Ze ziet de geldprijs dan ook vooral als een geschenk van boven. “De visioenen die ik gehad heb en al die bedrijfsplannen die ik daarbij ontwikkelde. Ik geloof dat het een cadeautje is van ons mam. Daar ben ik van overtuigd.”