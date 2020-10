Weginspecteur tegen de vlakte geslagen nadat hij hulp wil verlenen

Zaterdag kort na middernacht raakte een 42-jarige weginspecteur van Rijkswaterstaat lichtgewond toen hij hulp verleende bij een eenzijdig ongeval op de A20 bij Rotterdam. Een bestuurder was daar met zijn auto tegen de vangrail gereden en midden op de snelweg tot stilstand gekomen. Eén van de inzittenden sloeg de hulpverlenende weginspecteur tegen de grond. De 48-jarige man kon aangehouden worden door gealarmeerde agenten.

Een nog onbekende automobilist botste nabij het knooppunt Terbergseplein tegen de vangrail, daarbij raakte niemand gewond. De weginspecteur die in eerste instantie hulp kwam bieden zodat de afhandeling van het ongeval veilig kon plaatsvinden, kreeg te maken met een zeer agressieve man. Deze man was één van de inzittenden van auto. Hij sloeg de hulpvaardige weginspecteur tegen de grond, die raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. De inmiddels gewaarschuwde politie kon de 48-jarige agressieveling uit Schiedam aanhouden.

Onder invloed van alcohol

Toen de man aankwam bij het politiebureau was hij nog steeds agressief en ging in verzet bij het aanwezige personeel. Hij schopte daarbij onder andere een arrestantenbewaarder. De verdachte werd na de behandeling aan zijn verwondingen ingesloten voor verhoor. Hij was onder invloed van alcohol.

De 42-jarige weginspecteur uit Rozenburg deed aangifte van mishandeling. De bestuurder van de auto is gevlucht.