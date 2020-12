Wegenwachter ontfermt zich over kinderen na ongeluk op snelweg

Ontroerende beelden langs de A27 bij knooppunt Eemnes zondagavond. Na een ongeluk duurde het lang voordat de bestuurster en haar twee kinderen werden gecheckt door een ambulance. In de tussentijd werd het drietal warm gehouden dankzij de goede hulp van een wegenwacht en een militair.

Rond 18.10 uur raakte de bestuurster uit het Groningse Uithuizen de macht over het stuur kwijt en kwam vol tegen de vangrail aan. Volgens een verslaggever ter plaatse kwam de ambulance die de inzittenden moest checken pas om zo’n 19.00 uur aan. Al die tijd ontfermde de wegenwachter ANWB de drie in de kou. De ambulance zou een verkeerde afslag genomen te hebben, maar dit kan nog niet worden bevestigd.

Militair

Een langsrijdende militair stopte om te helpen. “Hij legde jassen over het drietal,” vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De militair bood de drie ook aan om hen de 200 kilometer naar huis te rijden, maar het is niet duidelijk of dat ook is gebeurd.

Foto: Caspar Huurdeman