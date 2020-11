Weersverwachting: rustige start van de nieuwe week

Vanochtend vroeg lagen de temperaturen in het binnenland nog dichtbij het vriespunt en had het aan de grond op diverse plekken licht gevroren, maar dankzij de zon lopen de temperaturen vandaag toch weer aardig op. Het wordt vanmiddag 10 of 11 graden en af en toe komen ook wolken over.

Vanavond en vannacht zijn er eerst nog opklaringen, maar later worden de wolken wat dikker. In het binnenland kan de temperatuur nog dichtbij nul komen, aan zee blijft het een flink aantal graden warmer.

Zon heeft het lastig

Morgen is het wat minder uitbundig dan vandaag. Vooral later smeert het dicht en heeft de zon het lastig. Heel lokaal valt een drupje regen, maar in het grootste deel van het land is de paraplu niet nodig. Er komt iets meer wind dan vandaag en in de middag is het ongeveer 10 graden.

Ook woensdag is het zo goed als droog, donderdag neemt de kans op regen wat toe en in de temperaturen verandert niet zoveel.

Lees hier het hele weerbericht van Weer.nl.

Beeld: Cynthia van Leusden.