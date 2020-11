Liep je de afgelopen dagen misschien nog zonder jas naar buiten, vandaag lijkt dat een minder goed idee. Niet alleen is het met ongeveer 10 graden als maximumtemperatuur een stuk kouder, ook waait het behoorlijk en vallen enkele buien.

Aan zee kunnen windvlagen met snelheden tot 80 kilometer per uur voorkomen, in het binnenland gaat het allemaal net wat rustiger. Vooral in buien is het nog wat kouder dan 10 graden.

Opklaringen

Vanavond en vannacht wordt het allemaal een stuk kalmer. De meeste buien verdwijnen, alleen het noorden is nog niet helemaal droog. Verder zijn er opklaringen en gaat de wind liggen. Het koelt af tot dichtbij het vriespunt op de koudste plaatsen, aan zee is het zachter.

Morgen lijkt het overdag vrijwel droog te blijven, op een enkele bui in het noordoosten na. Er zijn wolkenvelden, maar vooral in de ochtend is er ook nog wel zon. De naar zuidwest draaiende wind neemt weer toe en met 7 tot 9 graden voelt het waterkoud aan, zeker na dat wat we de afgelopen tijd gewend waren.

Weekend bewolkt

Het weekend is bewolkt met beide dagen plaatselijk wat regen. Beide dagen zijn er ook droge momenten waarop de zon ook even door de wolken heen piept. Het wordt een graad of 11.

Lees hier het hele weerbericht van Weer.nl.

Beeld: Chris Biesheuvel