Alleen als je van donker weer en grijze luchten houdt, word je deze dagen op je wenken bediend. De wolken weten namelijk ook vandaag nauwelijks van wijken en steeds weer kan er ook een beetje regen uit vallen.

Tussendoor is het ook wel langere tijd droog en heel misschien valt dan voor de zon een gaatje in de bewolking. Het waait iets harder dan gisteren waardoor het ook wat kouder aanvoelt. De temperatuur blijft vanmiddag steken op een graad of 6 à 7.

Vanaf morgen meer zon

Vanavond en de komende nacht regent het nog door, morgen ziet het er een stuk beter uit. Al in de ochtend trekt de regen via het noorden weg waarna de zon er vaker doorkomt. Het blijft dan vrijwel droog en in de middag wordt het 7 of 8 graden.

Wel gaat het flink waaien uit het zuidoosten. Aan zee komt een windkracht 7 te staan en is er kans op windvlagen met snelheden tot 80 kilometer per uur. Lekker weer dus om tijdens een wandeling uit te waaien.

Het weekend verloopt vrijwel droog. Zaterdag is de zon het vaakst te zien en lijkt een ideale dag voor buitenactiviteiteten, zondag drijft er wat meer bewolking over. In de nachten kan de temperatuur tijdens opklaringen dichtbij het vriespunt komen, overdag wordt het tussen 4 en 6 graden.

Foto: Jessie van Neer