Het wordt op veel plekken in Nederland een zondag met veel zon. Het blijft vrijwel overal droog, al kan in het westen een bui vallen. Met 8 tot 11 graden is het nog steeds zacht voor de tijd van het jaar.

Vanochtend is het vooral in het oosten nog bewolkt. In het midden van het land komt er nog wat sluierbewolking voor, maar hier kan de zon soms doorheen schijnen. Het is vrijwel overal droog. Vanmiddag gaat de zon op steeds meer plekken schijnen, maar in het westen trekt er ook weer wat bewolking over.

Heldere en koude nacht

Uit die bewolking kan in de loop van de middag een buitje vallen, maar op andere plekken blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 8 graden op de Wadden tot 11 graden in het zuidoosten van het land. Daarmee is het opnieuw erg zacht. De zuidwestelijke wind is matig tot vrij krachtig.

Lees ook: Dit jaar misschien tóch nog een witte kerst, maar niet overal

Vanavond trekt er een zone met bewolking en enkele lichte buien van west naar oost over het land. Daarachter klaart het op en de rest van de nacht verloopt vrij helder. De wind neemt af en de temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 4.

Vanaf morgen natter

Morgenochtend kan in het uiterste noorden nog even de zon schijnen, maar verder is het overal bewolkt. De zuidelijke wind trekt aan naar matig tot (vrij) krachtig en in het zuidwesten valt in de loop van de ochtend de eerste regen.

Vervolgens begint het op steeds meer plaatsen te regenen. Tot ver in de avond blijft het af en toe nat. In het noorden wordt het vervolgens droger, maar het zuiden blijft tot en met dinsdag regenachtig. De temperaturen blijven hoog.

Meer over het weer lees je op Weer.nl.

Foto: Jolanda Pelkmans