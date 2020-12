Het is vandaag grijs decemberweer. Uit de bewolking kan lokaal een spatje motregen vallen, maar veel stelt het niet voor. De temperatuur ligt tussen 5 graden in Groningen en 7 graden in Zeeland. Veel wind staat er niet.

Vanavond verandert niets aan het weerbeeld. Komende nacht trekt er vanuit het westen een regenzone het land binnen. Op sommige plaatsen kan mist ontstaan. De minima liggen tussen 3 graden langs de oostgrens tot 6 graden in het westen en zuidwesten.

Nat en koud

Morgen hebben we opnieuw te maken met veel bewolking en de paraplu is geen overbodige luxe, want er valt van tijd tot tijd regen. In de ochtend is het behoorlijk regenachtig, in de middag komen meer droge perioden voor en mogelijk breekt in het westen de zon even door. De zuidenwind trekt aan naar matig en maakt het waterkoud. Het wordt 5 tot 7 graden.

Vrijdag wordt een onstuimige dag. De dag begint met buien, maar in de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt de zon door. Aan zee blijven enkele buien voorkomen, lokaal met onweer. De zuidenwind is vrij krachtig in het binnenland en hard aan zee, windkracht 5 tot 7. Ook kunnen in de kustgebieden zware windstoten voorkomen tot 80 kilometer per uur.

De temperatuur komt dan ook wat hoger uit met 6 tot 8 graden en daarmee is het iets aan de zachte kant voor december. De wind gaat in de avond snel liggen. Meer over het weer lees je op Weer.nl.

Foto: Anna Zuidema