Er komt maar geen einde aan het bijzonder zachte weer dat we deze herfst al zo lang hebben. De wind waait vrijwel voortdurend uit het ‘warme’ zuiden en ook de komende tijd verandert daar weinig in.

Vandaag kan het 13 of 14 graden worden, tegen een graad of 9 normaal. Het is bewolkt en eerst valt nog wat lichte regen of motregen. Later wordt het droog en vanmiddag kan ook de zon hier en daar even door de wolken heen breken. Vooral aan zee waait de hele dag een stevige wind.

Vanavond en vannacht vallen er meer gaten in de bewolking. Koud wordt het niet. De temperaturen dalen niet verder dan tot ongeveer 9 graden.

Morgen geen jas nodig

Morgen wordt het nog warmer. Overdag is er veel ruimte voor de zon en er waait weer een ‘warme’ zuidelijke wind. De temperaturen lopen ver op: in het noorden wordt het 13 of 14 graden, in het zuiden kan het kwik tot 16 of 17 graden stijgen.

Op sommige plekken kan je zelfs zonder jas naar buiten. Er kunnen dan ook opnieuw datumrecords sneuvelen. Het officiële record in De Bilt staat op 14,5 graden (2015). Landelijk is het in Maastricht ooit 17,4 graden geworden, in 1926.

Na morgen gaan de temperaturen iets omlaag, maar blijft het nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. Meer over het weer lees je op Weer.nl.

