Grijs en kil in het noorden, zonnig en warmer in het zuiden

Vandaag hebben we een tweedeling in het land. Terwijl het noorden grijs en kil weer heeft bij slechts 2 graden, schijnt in het zuiden de zon flink bij 6 graden. Dat melden de meteorologen van Weer.nl donderdagochtend.

Donderdagavond breiden de opklaringen zich over het hele land uit. Hierdoor kunnen er mistbanken ontstaan, maar deze verdwijnen grotendeels in de nacht als de zuidoostenwind aantrekt. De bewolking neemt dan vanuit het zuidwesten weer toe.

Krabben geblazen

Het wordt koud vannacht met op grote schaal 1 tot 4 graden vorst, dat wordt krabben geblazen vrijdagochtend. In het zuidwesten blijft de temperatuur rond 2 graden steken en in sommige delen van Zeeland heeft het al bijna 2 jaar niet meer gevroren, een record.

Morgen trekt vanuit het zuidwesten een storing over het land. In het zuidwesten start de dag al bewolkt en regenachtig, maar in het noordoosten is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Daar blijft het mogelijk tot aan het eind van de middag droog, elders wordt het ‘s middags ook regenachtig.

De zuidoostenwind maakt het waterkoud en is matig in het binnenland en krachtig aan zee, windkracht 3 tot 6. Het wordt 3 graden in Groningen tot 7 graden in Zeeland.

Zachter weer in het weekend

In het weekend schakelen we over op een zachter weertype. Er is veel bewolking en soms valt een beetje regen, veel stelt het niet voor. Veel ruimte voor de zon is er niet. Zaterdag is het rustig, maar zondag draait de wind overal naar de zachte zuidwesthoek en gaat het ook harder waaien. Het is dit weekend een graad of 8.

Beeld: Anna Zuidema РHarlingen