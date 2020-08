Weer schietpartij bij Rotterdamse club, eigenaar looft 35.000 euro uit voor gouden tip

Opnieuw is er geschoten bij Club Blu in Rotterdam. Het incident vond in de nacht van zondag op maandag rond 03:15 uur plaats, er was op dat moment een feest gaande. In de deur van de uitgaansgelegenheid zitten meerdere kogelgaten.

De politie vond voor de deur van de club aan de Prins Alexanderlaan een aantal kogelhulzen. Niemand raakte gewond. Getuigen vertelden de politie dat er na de schietpartij twee mannen op een scooter wegreden.

Getuigen

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet nog verder onderzoek naar het schietincident. “Er zijn meerdere gaten aangetroffen in de deur van de club. Het is nog niet duidelijk hoeveel kogelgaten er al in de deur zaten”, vertelt de een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. Ook is het nog niet duidelijk naar hoeveel verdachten er wordt gezocht. De politie zoekt op dit moment getuigen die meer kunnen vertellen over de schietpartij. ”Aan de hand daarvan hopen we te weten in welke hoek we moeten zoeken.”

Om 03:15 uur werden schoten gehoord bij #ClubBlu aan de #PrinsAlexanderlaan in #Rotterdam. Agenten troffen hulzen en vermoedelijk is op de deur geschoten. Niemand raakte gewond. We doen onderzoek en stellen sporen veilig. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of M. 0800-7000. pic.twitter.com/Ov8mDeF1AN — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) August 31, 2020

Handgranaat

Dit is niet de eerste keer dat de uitgaansgelegenheid werd beschoten, dus onderzoekt de politie of de gaten in de deur nieuw zijn of overgebleven zijn van een eerdere beschieting.

Club Blu is de afgelopen jaren meerdere keren gesloten geweest op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb. De uitgaansgelegenheid was vaker doelwit van onbekend gebleven criminelen. Zo werd de deur al eens eerder beschoten met een automatisch wapen en vorig jaar werd tot twee keer toe een granaat bij de ingang aangetroffen.

Met het oog op de veiligheid liet Aboutaleb de zaak een aantal keren tijdelijk sluiten, onder meer eind 2017. In juni 2018 mocht de club toen de deuren weer openen na een gewonnen rechtszaak.

Beloning voor gouden tip

De eigenaar van de club heeft maandag een beloning van 35.000 euro uitgeloofd voor de tipgever die opheldering verschaft over de beschieting en de identiteit van de daders. “Ik ben door niemand bedreigd”, zei hij tegen de regionale omroep RTV Rijnmond. “De mensen die dit doen, zijn maar op één ding uit: de zaak sluiten. Ik ben het zat dat dit nog gebeurt. Dit moet stoppen.”

Beeld: Video Duivestein